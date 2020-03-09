شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محطات لفحص المشتبه بهم في مستشفيات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عن إجراءات الكشف على المشتبه بهم بإصابتهم بفيروس الكورونا المستجد في المستشفيات أقسام الطوارئ وذلك بعدة نقاط.

وأضاف: إن المحطة الأولى للكشف هي الفرز البصري والتي تكون عند مدخل الطوارئ، حيث يتم سؤال العائد عن إن كان سافر لإحدى الدول التي انتشر فيها الوباء أو خالط إحدى الحالات الإيجابية، وإن كان يشكو من أحد الأعراض التالية (ارتفاع الحرارة، احتقان، كحة، ضيق نفس)، يطلب منه تعقيم يده ولبس الكمام.

بعد ذلك البدء بالمحطة الثانية، حيث يتم توجيهه إلى غرفة انتظار خاصة معزولة لانتظار الفحص مع الطبيب.

ثم ينتقل إلى المحطة الثالثة، وفيها يدخل المريض لغرفة ضغط مهيأة لعدم انتشار العدوى بحسب المعايير الدولية ليفحصه الطبيب بأخذ العلامات الحيوية والمسحة، وهنا ننوه بأنها يجب أن تتم في هذه الغرفة المعزولة.

وأوضح التجمع في حال كانت هناك أعراض على المشتبه به يتم تحويله لجناح العزل لحين ظهور نتيجة العينات والفحص، مبيناً أنه إذا كان الشخص لا يعاني من أي أعراض يتم تحويله للعزل المنزلي، بحيث لا يخالط أحدا من أفراد أسرته ويلبس الكمام التنفسي.