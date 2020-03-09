شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة لمشتركي ومنسوبي غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت غرفة الشرقية وفي إطار جهودها نحو تقديم خدمات متميـزة وعالية الجودة لمشتركيها ومنسوبيها وعائلاتهم، مبادرتها الجديدة «تقدير» تحت شعار «تستاهل التقدير» التـي تُمكّن أعضاءها من المشتركين «منشآت كانوا أو أفرادا» ومنسوبيها وعائلاتهم من الحصول على عروض وخصومات وامتيازات عدة في عدد من القطاعات التجارية المختلفة.

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إن المبادرة تأتي استكمالا لعمل الغرفة على تعزيز مستوى الشراكة وتقوية التـرابط بينها وبين مشتركيها ومنسوبيها وتقديم خدمات متميـزة ومبتكرة لهم عبـر برامج ومبادرات ذات طابع تنموي تُحقق مستهدفاتها بتطبيق ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أوساط قطاع الأعمال في المنطقة.

واستطرد الخالدي، بقوله: إن «تقدير» تُعبّـر عن مدى تقدير وعرفان الغرفة لمشتركيها ومنسوبيها، الذين دائمًا ما يتفاعلون مع أنشطة الغرفة وبرامجها، فهم يمثلون غاية الغرفة الأساسية بتحقيق الريادة والتميز في رعاية مصالحهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الغرفة دائمًا وأبدًا تكون عونًا لمشتركيها بالعمل على متابعتهم وتأهيلهم وتزويدهم بالبرامج والمبادرات المُمكّنة لشراكتهم الإيجابية في تحقيق مستهدفات النمو والتنمية.

وأوضح الخالدي، أن المبادرة تتيح للأعضاء المشتركين ومنسوبي الغرفة وعائلاتهم، الحصول على خصومات فريدة من نوعها في قطاعات عدة كالفنادق والمنتجعات السياحية، وخطوط الطيـران، وكذلك تأجير السيارات، والتي يمكن استعراضها والتحكم بها من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة الإلكتروني، أو من خلال البطاقة الإلكترونية للمشترك.

وأكد الخالدي، على استمرارية الغرفة في تقديم رؤيتها ورسالتها بالعمل على تلبية تطلعات قطاع الأعمال في المنطقة، بما يضمن التطوير المستمر والإسهام الفعّال في تنمية المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وبما يُحقق طموحات المشتركين في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة.