شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 400 مخالط لمصابين والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن فحص 400 من مخالطي المصابين بفيروس كورونا الجديد لضمان عدم انتشار الفيروس.

وبشأن تفاصيل الحالات الـ 11 المصابة بفيروس كورونا في المملكة، أوضح أن 7 من الإصابات ارتبطت بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة قدمت من العراق، و3 حالات من النساء هن زوجات لمصابين بالفيروس.

وأبان د. العبدالعالي أنه يتم تقديم كل الرعاية الصحية لمصابي كورنا، ومبشرا بأن الوضع الصحي مستقر بشكل عام.