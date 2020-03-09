شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 400 مخالط لمصابين والان نبدء بالتفاصيل
وبشأن تفاصيل الحالات الـ 11 المصابة بفيروس كورونا في المملكة، أوضح أن 7 من الإصابات ارتبطت بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة قدمت من العراق، و3 حالات من النساء هن زوجات لمصابين بالفيروس.
وأبان د. العبدالعالي أنه يتم تقديم كل الرعاية الصحية لمصابي كورنا، ومبشرا بأن الوضع الصحي مستقر بشكل عام.
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