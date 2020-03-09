جامعة جدة: تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت جامعة جدة أن تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط، مع استمرار عمل الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

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وأضافت جامعة جدة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه حرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، فقد تقرر إلغاء نظام البصمة والاكتفاء بالتحضير عن طريق مسؤول الدوام في كافة قطاعات الجامعة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن ‏قرار ‫تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم الجامعي يشمل الطلاب والطالبات في جميع المراحل، بما فيها البكالوريوس والدراسات العليا.

وتابع الأحمري، في تغريدة له عبر تويتر، أنه بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين من فنيين وإداريين فقرار تعليق الدراسة عائد لصلاحية مديري الجامعات.

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