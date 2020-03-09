السعودية | منع الشيشة والمعسل في مطاعم ومقاهي السعودية

شكرا لقرائتكم منع الشيشة والمعسل في مطاعم ومقاهي السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً، وذلك لأسباب وقائية، وإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.
وتبدأت أمانات وبلديات في مناطق ومحافظات السعودية بتطبيق القرار، عبر جولات رقابية ميدانية لمنع تقديم الشيشة والمعسل في كافة أماكن تقديمها.
وأكدت مصادر، بأن القرار ساري ونافذ دون استثناء. ويشمل قرار المنع مقاهي الفنادق الخمس نجوم والمنتجعات داخل السعودية، والتي تقوم بتقديم الشيشة.
تعليق السفر
علقت السعودية سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى تسع دول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية.
وقال المصدر إن الدول التسع هي دولة الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.
وأضاف أنه سيتم أيضا وقف كل الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية وتلك الدول باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع
اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.
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