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أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.
وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.وزارة الحرس الوطني فيروس كورونا الجديد
"الحرس الوطني": لا صحة لوجود إصابتَيْن بـ"كورونا" بأحد قطاعات الوزارةسعود الدعجاني الخليج 365 2020-03-09
أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.
وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:39 AM
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:52 AM
نفت الشائعات المتداوَلة وأهابت بالجميع لأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية
أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.
وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.
، "الحرس الوطني": لا صحة لوجود إصابتَيْن بـ"كورونا" بأحد قطاعات الوزارة ،
المصدر : الخليج 365
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