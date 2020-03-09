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"الحرس الوطني": لا صحة لوجود إصابتَيْن بـ"كورونا" بأحد قطاعات الوزارة

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محمد بن مسعود - الدمام - نفت الشائعات المتداوَلة وأهابت بالجميع لأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.

وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.وزارة الحرس الوطني فيروس كورونا الجديد

"الحرس الوطني": لا صحة لوجود إصابتَيْن بـ"كورونا" بأحد قطاعات الوزارة

سعود الدعجاني الخليج 365 2020-03-09

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.

وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441

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01:39 AM

اخر تعديل

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441

02:52 AM

نفت الشائعات المتداوَلة وأهابت بالجميع لأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود حالتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا في أحد قطاعات الحرس الوطني.

وتفصيلاً، أهابت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط، داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

، "الحرس الوطني": لا صحة لوجود إصابتَيْن بـ"كورونا" بأحد قطاعات الوزارة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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