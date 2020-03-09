محمد بن مسعود - الدمام - "خالد الفيصل" يشهد في جدة توقيع المذكرة شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة المنطقة والجامعة السعودية الإلكترونية. وتنص المذكرة التي وقعها من الطرفين مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، على أن تتولى الجامعة التدريب عن بعد لمنسوبي الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق بالمنطقة المشاركين في أعمال الحج على عدة لغات هي الإنجليزية، الأوردية، الفارسية، الفرنسية، التركية، لاستخدامها في إرشاد ضيوف الرحمن والتعريف بالطرق والمواقع والاتجاهات. شرطة مكة والجامعة السعودية الإلكترونية توقعان اتفاقية تدريب عن بُعد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-09 شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة المنطقة والجامعة السعودية الإلكترونية. وتنص المذكرة التي وقعها من الطرفين مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، على أن تتولى الجامعة التدريب عن بعد لمنسوبي الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق بالمنطقة المشاركين في أعمال الحج على عدة لغات هي الإنجليزية، الأوردية، الفارسية، الفرنسية، التركية، لاستخدامها في إرشاد ضيوف الرحمن والتعريف بالطرق والمواقع والاتجاهات. Advertisements 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:25 AM "خالد الفيصل" يشهد في جدة توقيع المذكرة "خالد الفيصل" يشهد في جدة توقيع المذكرة شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة المنطقة والجامعة السعودية الإلكترونية. وتنص المذكرة التي وقعها من الطرفين مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، على أن تتولى الجامعة التدريب عن بعد لمنسوبي الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق بالمنطقة المشاركين في أعمال الحج على عدة لغات هي الإنجليزية، الأوردية، الفارسية، الفرنسية، التركية، لاستخدامها في إرشاد ضيوف الرحمن والتعريف بالطرق والمواقع والاتجاهات. ، شرطة مكة والجامعة السعودية الإلكترونية توقعان اتفاقية تدريب عن بُعد ،

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