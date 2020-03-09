، تعرَّف على أعداد الإصابات بـ"كورونا" في الدول التي علَّقت السعودية السفر إليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الإمارات والكويت و‫البحرين و‫لبنان و‫مصر و‫العراق وإيطاليا وكوريا الجنوبية

كشفت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتب الشرق الأوسط أعداد الإصابات في عدد من الدول التي علَّقت السعودية السفر لها اليوم.

وكان مصدر مسؤول في ‫وزارة الداخلية قد أعلن أن حكومة السعودية قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول. فيما تبيِّن الأرقام تفاصيل تلك الإصابات -وفق المنظمة- ببعض تلك الدول.

وقالت المنظمة عن عدد الإصابات إنه بلغ في (الإمارات 45 إصابة، ودولة ‫الكويت 64، ومملكة ‫البحرين 79، وجمهورية ‫لبنان 28، وجمهورية ‫مصر العربية 49 إصابة ووفاة واحدة، وجمهورية ‫العراق 61 إصابة وأربع وفيات). وهذه الدول من ضمن الدول التي علَّقت السعودية السفر لها.

أما كوريا الجنوبية -وفقًا لمصادر صحفية- فقد وصل عدد الإصابات بكورونا فيها إلى 7134 بعد تسجيل 367 إصابة إضافية.

يُشار إلى أن مصدرًا مسؤولاً في ‫وزارة الداخلية قال: قررت حكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (‫الإمارات، ودولة ‫الكويت، ومملكة ‫البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية ‫كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ‫إيطاليا، وجمهورية ‫العراق).

وأضاف: "قررت السعودية إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية والدول المذكورة"، واستثنى رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.منظمة الصحة العالمية وزارة الداخلية تعليق السفر فيروس كورونا الجديد