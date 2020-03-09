شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ‘‘بركان ضخم‘‘ في المدينة المنورة بحسب فيديو متداول.. والدفاع المدني السعودي يتدخل للإطفاء (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثّق مقطع فيديو اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف في السعودية؛ ما أثار ضجة واسعة ومخاوف من انفــجار بركــان ضـخم في المملكة.

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ظهور ‘‘بركان ضخم‘‘ في المدينة المنورة بحسب فيديو متداول.. والدفاع المدني السعودي يتدخل للإطفاء (شاهد)



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وتداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه يظهر تصاعد أبخـ. ـرة بركانية من كهف أم الجرسان قرب مدينة خيبر، في محافظة المدينة المنورة.



وقال الشخص الذي كان يصور المنظر، إن النيران تخرج من المنطقة وهذا أمر خطير.

ومن جانبها، أوضحت مديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة المدينة المنورة، في بيان لها، امس السبت، بأنه تم إرسال فرقة إطفاء إلى الكهف الواقع على بعد 40 كيلومترًا من مركز “الثمد” التابع لمحافظة خيبر، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وقال المتحدث الإعلامي: “إن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض، تم إشعالها بمصدر خارجي، حيث سبق وأن تمت مباشرة حـ. ـوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع”.

وبيَّن المتحدث أنه سبق وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية على المسألة، وثبت لها أنها مخلفات حيوانية.

ويعد كهف “أم الجرسان” من أكبر الكهوف في الوطن العربي، إذ يبلغ طوله 1500م، ويحتوي على كتابات، يعود تاريخها لآلاف السنين.

وكان الدكتور عبد الله المسند، الأستاذ المشارك بجامعة القصيم، قال في وقت سابق، إن براكين السعودية خامدة وليست ميتة، حيث تجثم فوق المملكة مئات البراكين الخامدة، والتي يمكن أن تثور بعد مقدمات من هزات أرضية متتالية.