شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى الكوبرا تلتهم ‘‘كلب شرس‘‘ تدخل لإنقاذ طفلة من الموت.. لاكن النهاية كانت صادمة! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يتردد كلبان ولو ثانية واحدة في التضحية بحياتهما من أجل إنقاذ طفلة صغيرة كانت تغط وحدها في نوم عميق. الكلبان دخلا في معركة مميتة مع أفعى سامة من نوع كوبرا، ومنعا وقوع كارثة محققة كانت ستحل بأسرة الطفلة الصغيرة.

قد يهمك ايضاً:

ظهور ‘‘بركان ضخم‘‘ في المدينة المنورة بحسب فيديو متداول.. والدفاع المدني السعودي يتدخل للإطفاء (شاهد)



أفعى الكوبرا تلتهم ‘‘كلب شرس‘‘ تدخل لإنقاذ طفلة من الموت.. لكن النهاية كانت صادمة! (فيديو)

أخطر من كورونا .. ظهور خطر قاتل يجتاح الدول قبل وصول الفيروس وعلينا تجنبه فورًا! (فيديو)



طلاق ‘‘فنانة لبنانية‘‘ بعد 5أيام من الزفاف.. تزوجت سعودي وكويتي للاستغلال المادي فكانت نهايتها صادمة! شاهد من تكون؟؟ (فيديو)

عاجل : محمد بن سلمان يأمر بإغلاق هذه المؤسسات الحكومية في كافة مناطق السعودية .. وإقفال عشرات المنشئات الخاصة

أول ظهور لـ‘‘الملك سلمان‘‘ بعد نبأ ‘‘تدهور حالته الصحية‘‘.. شاهد كيف أصبح ؟ (فيديو)



العثور على ‘‘طلاسم سحرية‘‘ مربوطة في الكعبة المشرفة .. وضجة واسعة تهز السعودية .. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو)

شاهد صدام حسين تنبأ باجتياح فيروس ‘‘كورونا’’ إيران والعرب.. ابنته ‘‘رغد‘‘ تفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه وتنشر هذا (الفيديو) ماذا قال؟

أول ظهور للأمير “بن نايف“ بعد إعلان اعتقاله برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. شاهد كيف أصبح؟؟ (صورة)

هكذا كانت النهاية.. مصاب بـ“كورونا“ يقترب من ترامب في مؤتمر سياسي كبير

عاجل : الداخلية السعودية تعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل في المؤسسات الحكومية.. ماذا يحدث الآن؟؟



رواية سعودية رسمية تنسف كلما سبق: هذه هو “السبب الحقيقي“ لاعتقال الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف وليس مخطط الانقلاب!

Advertisements

تفاصيل مثيرة.. الصين خدعت العالم بقصة فيروس ‘‘كورونا’’ وتقلب الطاولة على الجميع.. شاهد ‘‘الحقيقة الكاملة‘‘

حيوان النمس يباغت ‘‘أفعى الكوبرا’’ فوق شجرة أرادت اصطياده فأصبحت هي الضحية خلال لحظة(شاهد إن كان قلبك قوي)

ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين! (فيديو)

أفعى الكوبرا تقتل “طباخ صيني“ بعد أن قطع رأسها لطهيها وتقديم لحمها كوجبة شهية!.. شاهد النهاية الصادمة (فيديو)



حليمة بولند “عروسة بلاستيك”.. وعمليات تجميل غريبة تثير الجدل.. شاهد كيف أصبح شكلها؟؟



زوجة “ملياردير سعودي“ تُصاب بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي.. شاهد من تكون؟؟ (صور)



هل تذكرون بطل مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ العكيد معتز ؟؟.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم؟ شاهد (صورة صادمة)



عبد الباري عطوان يكشف “تفاصيل جديدة“ عن مصير الأميرين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ويفجر مفاجأة مزلزلة عما سيحدث في الأيام القادمة



عنكبوت عملاق يفترس “ثعبان ضخم“ بسرعة رهيبة.. شاهد كيف كانت نهايته صادمة بعد أن تسلل إلى بيت العنكبوت؟ (فيديو)



في تصرف يعكس قوة العلاقة بينهما، لم يتردد كلبان ثانية واحدة في التضحية بحياتهما من أجل إنقاذ طفلة صغيرة، إذ منع الكلبان كارثة محققة كانت ستحل بعائلة الطفلة التي تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط، حسب ما أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح نفس المصدر أن أفعى كوبرا سامة، حاولت قبل أيام التسلل إلى غرفة كانت تنام بها الطفلة الصغيرة سكاي في مدينة كيداباوان الفليبينية، بيد أن الأفعى فشلت في مسعاها بعد تدخل الكلاب، التي دافعت حتى الموت عن الطفلة.

وتابع المصدر أن الكلب "موكسي"، هاجم على الفور الأفعى السامة التي كانت تحاول الدخول من حديقة المنزل إلى غرفة الطفلة سكاي، وأضاف أن الكلب دخل في صراع مميت مع الكوبرا، بهدف إبعادها عن غرفة الطفلة النائمة في داخلها.

ومع عدوانية الأفعى، تدخل الكلب الثاني "مايلي" في المنزل بدوره من أجل إيقاف الكوبرا السامة عند حدها، حيث حاول الكلبان عض ذيل الأفعى وجرها بعيداً عن غرفة الطفلة، وهو ما تحقق في الأخير بعد معركة قوية للغاية التقطتها كاميرا المنزل.

وأفاد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أفعى الكوبرا السامة لقيت مصرعها بعد دقائق، مضيفاً أن الكلب "مايلي" توفي أيضاً متأثراً بلدغة الأفعى السامة، فيما فقد الكلب الآخر "موكسي" البصر بعد أن تعرضت عيناه لسم الكوبرا.

وقال جايمي سليم والد الطفلة "كنت أنا وزوجتي خارج المنزل (في العمل). وعندما وصلنا علمنا بما وقع. لقد صدمنا لكننا نشعر بالفخر من تصرف الكلبان"، وأردف :"لا أستطيع شكرهما بشكل كاف لما قاما به من أجل حماية طفلتنا سكاي. سنفتقد الكلبة مايلي".