حماس: استمرار اعتقال السعودية لشخصيات فلسطينية ومحاكمتهم فعل مُدان ومستنكر

اعتبرت حركة " حماس "، مساء اليوم الأحد، أن استمرار اعتقال السعودية لشخصيات فلسطينية ومحاكمتهم "فعل مدان ومستنكر".

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم إن "الواجب القومي والعروبي يستوجب تكريم هؤلاء وليس محاكمتهم بهذه الطريقة"، داعياً السعودية للافراج عن القيادات الفلسطينية "لما يمثلونه من رمزية وطنية وقيمية".

وأضاف قاسم لقناة الميادين أنه "مطلوب من كل مكونات الأمة تعزيز القضية الفلسطينية وليس إضعاف مقاومتها بمحاكمات كهذه".

وأشار إلى أن حركة حماس، "تواصلت مع مختلف الأطراف من أجل الإفراج عن المعتقلين في السعودية"، معرباً عن أمانيه أن تستجيب السلطات السعودية لهذه الجهود وتسارع بالإفراج عنهم.

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وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأناضول، بأن المملكة العربية السعودية بدأت بمحاكمة مواطنين فلسطينيين وأردنيين؛ بتهمة الانتماء لحركة "حماس".

ونقلت الأناضول عن عائلة فلسطينية قولها إن المحكمة الجزائية بالسعودية، عقدت اليوم أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنين من أفرادها.

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وقال عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة ، إن شقيقه، محمد (81 عاما)، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر "هاني"، عُرضا على المحكمة الجزائية، الأحد، في جلسة هي الأولى، منذ اعتقالهما في أبريل/ نيسان عام 2019