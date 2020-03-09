بالأسماء: الإفراج عن أمراء ومسؤولين معتقلين في السعودية

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الأحد، عن أسماء عدد من الأمراء والمسؤولين الذين جرى الإفراج عنهم بعد اعتقالهم خلال الـ48 ساعة الماضية في المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن السلطات السعودية بدأت اليوم في الإفراج عن الأمراء والمسؤولين الذي تم احتجازهم ضمن حملة أمنية واسعة في اليومين المنصرمين.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر مُطلعة أن إخلاء سبيل بعض المعتقلين جاء في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى إنهاء الشائعات بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز، البالغ من العمر 84 سنة.

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وذكرت المصادر أن قائمة المفرج عنهم تشمل كلا من وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووالده، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بعد أن تم استدعاؤهما إلى المحكمة الملكية للاستجواب.

وأضافت أنهما احتجزا للاستجواب في إطار حملة أمنية جرى خلالها القبض على عشرات الأمراء والمسؤولين وبدأت يوم الجمعة في محاولة من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتوحيد السلطة في العائلة الملكية. بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد تم خلال الحملة القبض على اثنين من أبرز أعضاء العائلة الملكية، وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف، موضحة أنهما ما زالا رهن الاعتقال.