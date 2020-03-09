بمناسبة اختيار الرياض عاصمةً للمرأة العربية 2020.. «الراجحي» يُدشن منصة «قياديات»

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المنصة الوطنية للقيادات النسائية «قياديات»، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس في كل عام، واختيار الرياض عاصمةً للمرأة العربية 2020.

جاء ذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة، ونائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، ومدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة هلا التويجري، ومجموعة كبيرة من النساء القياديات في المملكة العربية السعودية والناشطات الاجتماعيات.

وأوضح الراجحي، في كلمته التي ألقاها، أنه «تم اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020؛ ما يدل على أننا، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ نعمل على تمكين المرأة، بل ونعمل على مساندتها وتهيئة البيئة الملائمة لتشاركنا في التمثيل الخارجي».

واستعرض إنجازات الوزارة في هذا الشأن، خاصةً ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة حصتها في المناصب الإدارية، والتشريعات والإجراءات، منها التعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (استحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب ومدتها 70 يومًا) وتنظيم إنشاء دور ضيافة للأطفال بمقرات العمل، ونسبة مشاركة المرأة السعودية في الخدمة المدنية؛ حيث ارتفعت إلى 40.57% وانخفضت نسبة الفجوة بين الجنسين في وظائف الخدمة المدنية من 50% لتصل إلى 38.3%.

ودشن قبل ذلك (المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية «قياديات») التي تمثل إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تنفذها بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث تحتوي المنصة على قاعدة بيانات القيادات النسائية الوطنية، وتتيح رفع جودة الاختيار للمرأة السعودية لتمثيل المملكة العربية السعودية في الوفود المحلية والخارجية والمحافل الرسمية، إضافة إلى تسجيل وتوثيق نجاحات القياديات تحت ظل رؤية المملكة 2030.

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يذكر أن منصة «قياديات» تهدف إلى تسهيل الوصول السريع للقيادات الوطنية النسائية إلى القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويشترط للتسجيل فيها أن تكون المرأة سعودية الجنسية، ولديها خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها سنتان على الأقل في منصب إشرافي على فرق عمل.

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