حرس الحدود يعثر على (3) باكستانيين مفقودين في صحراء الربع الخالي

تمكَّن رجال حرس الحدود البواسل، من العثور على (3) مفقودين أجانب في صحراء الربع الخالي.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، إن رجاله عثروا على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، كانوا فُقِدوا في صحراء الربع الخالي.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، إنه ورد بلاغ من قطاع عردة لغرفة القيادة والسيطرة بقيادة المنطقة الشرقية يطلب فيه البحث عن ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية بعد تعطل مركبتهم، وانقطاع الاتصال بهم في صحراء الربع الخالي.

وأضاف: على الفور، تمَّ تكليف دوريات حرس الحدود بقطاع عردة بمهمة البحث عن المفقودين، بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC)، وبتكثيف عمليات البحث عُثر على المفقودين على بعد (٥٠) كم من قطاع عردة، وهم بصحة جيدة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر ، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)؛ لتقديم المساعدة اللازمة متمنيًا السلامة للجميع.