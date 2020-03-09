متحدث التعليم الجامعي: تعليق الدراسة بشأن هيئة التدريس والموظفين عائد إلى مديري الجامعات

أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم الجامعي، يشمل الطلاب والطالبات في جميع المراحل، وتشمل البكالوريوس والدراسات العليا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الأحمري إلى أنه بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين من فنيين وإداريين، فقرار تعليق الدراسة عائد إلى صلاحية مديري الجامعات.

وقبل قليل، أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتًا، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وبيَّنت أن التعليق تقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين 14/7/1441هـ حتى إشعار آخر، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي، وضمان سلامتهم.

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.