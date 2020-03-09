السعودية اليوم / مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني يعقدن "ندوة طموح سيبراني لفضاء آمن"



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

عقدت مساء اليوم "مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني" ندوة بعنوان " طموح سيبراني...لفضاء آمن" بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز بمناسبة يوم المرأة العالمي وذلك في مركز فعاليات الاتحاد بحضور عدد من أعضاء الاتحاد والمجموعة.

وشارك في الندوة كل من مدير المسار الأمني السيبراني في الاتحاد السعودي المهندس محمد الغامدي، والأستاذة المساعدة في جامعة الملك سعود الدكتورة فاطمة العقل، وبإدارة من الدكتور عصام القبيسي التي تناولت الندوة دور المرأة

وصرح المتحدثة الإعلامية لمجموعة سعوديات في الأمن السيبراني سارة الحربي بأنه احتفالاً في يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس عقدت ندوة بعنوان "طموح سيبراني...لفضاء آمن" التي تعد استمرارًا لأعمال المجموعة، حيث ناقشت عدداً من المحاور المهمة في مستقبل الأمن السيبراني، الدعم الحكومي لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني ، كما دشنت مبادرات مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني وفق رؤية المملكة 2030 .

وأشارت الحربي بأن مجموعة سعوديات تأسست عام 2018 وبلغ عدد المنتسبين لها ٦٠٠ شخص وتهدف إلى نشر ثقافة المصادر المفتوحة وإثراء المحتوى المحلي وإقامة مشاريع تخدم طلاب الجامعات والباحثين

// انتهى //

00:15ت م

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الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واسعقدت مساء اليوم "مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني" ندوة بعنوان " طموح سيبراني...لفضاء آمن" بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز بمناسبة يوم المرأة العالمي وذلك في مركز فعاليات الاتحاد بحضور عدد من أعضاء الاتحاد والمجموعة.وشارك في الندوة كل من مدير المسار الأمني السيبراني في الاتحاد السعودي المهندس محمد الغامدي، والأستاذة المساعدة في جامعة الملك سعود الدكتورة فاطمة العقل، وبإدارة من الدكتور عصام القبيسي التي تناولت الندوة دور المرأة السعودية في الأمن السيبراني ، ومستقبل الأمن السيبراني ، والدعم الذي تلقاه المرأة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى عرض نماذج للسعوديات في مجال الأمن السيبراني ، وعرض للمشاريع التي أطلقتها المجموعة والتعريف بالمجموعة.وصرح المتحدثة الإعلامية لمجموعة سعوديات في الأمن السيبراني سارة الحربي بأنه احتفالاً في يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس عقدت ندوة بعنوان "طموح سيبراني...لفضاء آمن" التي تعد استمرارًا لأعمال المجموعة، حيث ناقشت عدداً من المحاور المهمة في مستقبل الأمن السيبراني، الدعم الحكومي لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني ، كما دشنت مبادرات مجموعة سعوديات في الأمن السيبراني وفق رؤية المملكة 2030 .وأشارت الحربي بأن مجموعة سعوديات تأسست عام 2018 وبلغ عدد المنتسبين لها ٦٠٠ شخص وتهدف إلى نشر ثقافة المصادر المفتوحة وإثراء المحتوى المحلي وإقامة مشاريع تخدم طلاب الجامعات والباحثين// انتهى //00:15ت م0276

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.