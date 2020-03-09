السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يدشن جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز والإبداع 2020



حائل 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز والإبداع التي تنظمها وترعاها شركة آبار في الحفل الذي أقيم في قاعة الشيخ علي الجميعة بغرفة حائل، فيما دشن سمو نائب أمير منطقة حائل أعمال الجائزة التي تحمل اسم سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للتميز والإبداع وتنظمها شركة آبار حائل ممثلة برجل الأعمال عواد الرضيمان بنسختها الثانية وبمجموع جوائز بلغت النصف مليون ريال.

يذكر أن الجائزة تنقسم لفرعين فرع التميز الذي يضم التميز في خمس قطاعات حكومية وهي : جامعة حائل، صحة حائل، تعليم حائل، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني بحائل، وفرع الإبداع الذي يضم قسم التصوير والشعر النبطي.

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