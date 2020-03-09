السعودية اليوم / سمو أمير جازان يوجه بتأجيل حفل تخرج جامعة جازان وغيره من الفعاليات الجماهيرية لأشعار أخر



جيزان 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

‏وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بتأجيل إقامة حفل تخرج طلاب جامعة جازان الـ 15 ، المقرر إقامته مساء غدٍ الأثنين، وغيره من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الجماهيري حتى إشعار آخر.

ويأتي التوجيه انطلاقاً من اهتمام وحرص سموه على صحة أبناءه طلاب الجامعة وأهالي المنطقة بوجه عام، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID19)، لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه.

// انتهى //

23:02ت م

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