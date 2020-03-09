السعودية اليوم / وزير الصحة يؤكد أن تعليق الدراسة إجراء وقائي ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنه لم تظهر أي حالة من حالات انتشار فيروس كورونا الجديد في أي منشأة تعليمية بالمملكة.

وقال في تغريدة له بـ " تويتر " اليوم : "الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية. ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا نسقنا مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً".

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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