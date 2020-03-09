السعودية اليوم / تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في تونس



تونس 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، لتونسي يبلغ من العمر 65 سنة عاد مؤخراً من إيطاليا.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه أدخل المواطن المصاب بوحدة العزل بأحد المستشفيات.

وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع هذا الشهر عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد.

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22:41ت م

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