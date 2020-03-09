شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمين عسير يوجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:31 صباحًا, 9 مارس 2020 م وجه أمين عسير الدكتور وليد الحميدي بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتاً حتى إشعار آخر . وستباشر “الفرق التفتيشية تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين”، من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أمين عسير يوجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.