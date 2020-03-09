السعودية | بالإحلال أو توفير فرص جديدة .. توطين 7 أنشطة ومهن في 5 مناطق العام الجاري

المناطق - الرياض

من المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، هي الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك، بحسب ما ذكرته الوزارة لـ”الاقتصادية”.

وأوضحت الوزارة، أنها تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف المناطق وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد الباحثين عن عمل ونوعهم، إن كان بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها.

وذكرت أن القرارات تكون بعد دراسة الأنشطة والمهن المناسب توطينها وفق التخصصات المناسبة للباحثين عن عمل، بالتنسيق التام مع إمارات المناطق.

ونوهت الوزارة بأن إصدار القرارات الوزارية على مستوى مناطقي يتم عبر مراحل تتم فيها دراسة الأنشطة والمهن المناسبة للتوطين من خلال اللجنة التنفيذية في الإمارة وبمشاركة الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص وبعد الاتفاق على مناسبة توطين هذه الأنشطة والمهن “قرار تشاركي”، ويتم رفع التوصيات إلى أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للتوجيه والاعتماد، وتراعى في ذلك عدة عوامل خاصة بالمنطقة، بإشراف وكالة التوطين.