شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه»: إغلاق «الرياض بوليفارد» و«ونترويندرلاند» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد وونترويندرلاند، حرصاً على سلامة الزوار. وأضافت الهيئة، في بيان أمس، أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات والمنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الجديد.

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