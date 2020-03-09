شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة عسير»: لا إصابات بـ«كورونا» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عدم تسجيل أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن.

وأضافت: "هذه الرسالة غير صحيحة، ولم تُسجل في منطقة عسير أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن".

ودعت الجميع إلى التواصل مع "937" لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.