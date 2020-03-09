شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا. وقالت عبر "تويتر": "لأسباب وقائية، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء إحترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا". واتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من اليوم الإثنين، وحتى إشعار آخر.

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