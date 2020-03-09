شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من انتشار الشائعات بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مواقع التواصل تتداول شائعات وأخبار قديمة من عدة سنوات عن فيروس كورونا.

وقال عبر "تويتر": "تتداول شائعات عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة من عدة سنوات تتداول الآن، ونؤكد أنها لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه".

وتابع: "نثق في وعي المجتمع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية، والتواصل مع ٩٣٧ لأي استفسار عن الفيروس".