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حقيقة إعلان الطوارئ في مصر بسبب كورونا
أكد الوزراء أن الوضع الصحي آمن ومستقر تمامًا
متابعات الخليج 365 - القاهرة
أصدر مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الأحد، توضيحًا رسميًّا ينفي خلاله ما تم تداوله عن إعلان حالة الطوارئ بمحافظات وسط وجنوبي البلاد؛ بسبب فيروس كورونا.
وأعلن مجلس الوزراء على حسابه بموقع “فيسبوك” أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ونفى المجلس تلك الأنباء، حيث تم التأكيد على أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية، بعدما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية.
وأكد المجلس أن الوضع الصحي آمن ومستقر تمامًا بكافة محافظات الجمهورية، وأشار إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية.
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