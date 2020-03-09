منع الشيشة والمعسل في جميع مقاهي ومطاعم المملكة

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة؛ لأسباب وقائية.

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وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي كإجراء احترازي؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة، في وقت سابق، من شائعات متداولة عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة من عدة سنوات تتداول الآن.

وأكد متحدث الصحة، محمد العبدالعالي، أن هذه الشائعات لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه.

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