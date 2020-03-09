اخبار السعوديه

منع الشيشة والمعسل في جميع مقاهي ومطاعم المملكة

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم منع الشيشة والمعسل في جميع مقاهي ومطاعم المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-09

منع الشيشة والمعسل في جميع مقاهي ومطاعم المملكة

بشكل مؤقت كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة؛ لأسباب وقائية.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي كإجراء احترازي؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة، في وقت سابق، من شائعات متداولة عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، ومنها أخبار قديمة من عدة سنوات تتداول الآن.

وأكد متحدث الصحة، محمد العبدالعالي، أن هذه الشائعات لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه.

تابعنا على e4e0b89c9d.jpg تواصل معنا علىe70db89c2e.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع الشيشة والمعسل في جميع مقاهي ومطاعم المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا