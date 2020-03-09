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الترفيه تُغلق الرياض بوليفارد وونتر ويندرلاند لسلامة الزوار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للترفيه إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد وونتر ويندرلاند، وذلك من منطلق حرصها على سلامة الزوار.
وأكدت الترفيه، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات والمنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا.
ولفتت الترفيه إلى أنها اتخذت هذا الإجراء لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الحديد، بالإضافة إلى اهتمامها في أن تثري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحية وآمنة.
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