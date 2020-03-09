محمد بن مسعود - الدمام - "فرق الرقابة" تباشر وتشدد على عدم مخالفة التوجيهات وجه أمين منطقة ‎تبوك المهندس فارس الشفق، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي بالمنطقة مؤقتاً حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر. وقالت الأمانة: إن "فرق الرقابة" ستباشر تطبيق التوجيه وتؤكد على عدم مخالفة التوجيهات حرصاً على سلامة المواطنين وسيتم التعامل مع المخالفين بشكل صارم وسيطبق ذلك على الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر. 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:01 AM "فرق الرقابة" تباشر وتشدد على عدم مخالفة التوجيهات Advertisements تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل وجه أمين منطقة ‎تبوك المهندس فارس الشفق، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي بالمنطقة مؤقتاً حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر. وقالت الأمانة: إن "فرق الرقابة" ستباشر تطبيق التوجيه وتؤكد على عدم مخالفة التوجيهات حرصاً على سلامة المواطنين وسيتم التعامل مع المخالفين بشكل صارم وسيطبق ذلك على الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر. الكلمات المفتاحية ، تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.