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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير والباحة أمس الأحد أن ما تم تداوله عن تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقتَيْن غير صحيح؛ إذ لم تُسجَّل أي حالة حتى الآن.
وتفصيلاً، دعت الشؤون الصحية بعسير في تغريدة لها عبر تويتر الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأوضح ماجد الشطي، متحدث صحة الباحة، أنه لا صحة لتسجيل حالات كورونا في المنطقة، وقال: ندعو الجميع إلى التواصل عبر الرقم 937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد روَّجوا لتسجيل حالات كورونا الجديد في منطقتَيْ عسير والباحة، وهو الأمر الذي نفته مديريات الصحة بالمنطقتَيْن.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:00 AM
دعتا إلى أخذ المعلومات من مصادرها والتواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس
أعلنت الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير والباحة أمس الأحد أن ما تم تداوله عن تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقتَيْن غير صحيح؛ إذ لم تُسجَّل أي حالة حتى الآن.
وتفصيلاً، دعت الشؤون الصحية بعسير في تغريدة لها عبر تويتر الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأوضح ماجد الشطي، متحدث صحة الباحة، أنه لا صحة لتسجيل حالات كورونا في المنطقة، وقال: ندعو الجميع إلى التواصل عبر الرقم 937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد روَّجوا لتسجيل حالات كورونا الجديد في منطقتَيْ عسير والباحة، وهو الأمر الذي نفته مديريات الصحة بالمنطقتَيْن.
، منطقتا عسير والباحة خاليتان من كورونا.. و"الصحة": لا تنساقوا خلف الشائعات ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.