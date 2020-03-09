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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، أن تعليق التدريب يشمل أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالمنشآت التدريبية (كليات ومعاهد) فقط لما تبقى من هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الأمر لاحقاً.
وأضاف بأنه تم التوجيه بالعمل بالتدرب الإلكتروني، على أن يقدم مركز التدرب الإلكتروني الدعم المطلوب، كما سيتابع النواب ومديرو العموم والعمداء والعميدات وجميع المسؤولين التنفيذ ورفع التقارير الدورية.
تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:57 AM
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، أن تعليق التدريب يشمل أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالمنشآت التدريبية (كليات ومعاهد) فقط لما تبقى من هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الأمر لاحقاً.
وأضاف بأنه تم التوجيه بالعمل بالتدرب الإلكتروني، على أن يقدم مركز التدرب الإلكتروني الدعم المطلوب، كما سيتابع النواب ومديرو العموم والعمداء والعميدات وجميع المسؤولين التنفيذ ورفع التقارير الدورية.
، "الفهيد": تعليق التدريب يشمل أعضاء الهيئة "التدريبية والإدارية" ،
المصدر : الخليج 365
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