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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الترفيه إغلاق منطقتَيْ بوليفارد وونترويندرلاند الرياض حرصًا على سلامة الزوار من عدوى فيروس كورونا الجديد؛ وذلك كإجراء احترازي تماشيًا مع قرار اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا.
وتفصيلاً، قالت هيئة الترفيه إنه من منطلق حرصها على سلامة الزوار قررت إغلاق منطقتَي بوليفارد وونترويندرلاند. موضحة أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قِبل اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الحديد.
وبيّنت أنها تود أن توضح أنها اتخذت هذا القرار لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى اهتمامها بأن تثري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحية آمنة.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:50 AM
أعلنت هيئة الترفيه إغلاق منطقتَيْ بوليفارد وونترويندرلاند الرياض حرصًا على سلامة الزوار من عدوى فيروس كورونا الجديد؛ وذلك كإجراء احترازي تماشيًا مع قرار اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا.
وتفصيلاً، قالت هيئة الترفيه إنه من منطلق حرصها على سلامة الزوار قررت إغلاق منطقتَي بوليفارد وونترويندرلاند. موضحة أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قِبل اللجنة التنفيذية لدراسة الحد من التجمعات المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الحديد.
وبيّنت أنها تود أن توضح أنها اتخذت هذا القرار لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى اهتمامها بأن تثري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحية آمنة.
، "الترفيه": إغلاق منطقتَيْ الرياض بوليفارد وونترويندرلاند حرصًا على سلامة الزوار ،
المصدر : الخليج 365
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