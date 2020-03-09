

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء إحترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩.

وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩. 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:42 AM Advertisements بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء إحترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩.

وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩. الكلمات المفتاحية ، بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتاً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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