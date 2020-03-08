، ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" اليومية في إيطاليا إلى 366 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902 حالة.
وكانت الحصيلة السابقة للمصابين اليوم بلغت 847 شخصًا.
من جانب آخر أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم بإلغاء أي فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.
كما سجلت فرنسا اليوم ثلاث وفيات مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 19.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الصحة العامة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1126 حالة.
فيما أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا وصل إلى 366 , في أكبر زيادة يومية بـ 133 حالة.
وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7375 حالة, بعد أن بلغت يوم أمس 5883 حالة.
ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" اليومية في إيطاليا إلى 366وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-09
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902 حالة.
وكانت الحصيلة السابقة للمصابين اليوم بلغت 847 شخصًا.
من جانب آخر أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم بإلغاء أي فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.
كما سجلت فرنسا اليوم ثلاث وفيات مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 19.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الصحة العامة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1126 حالة.
فيما أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا وصل إلى 366 , في أكبر زيادة يومية بـ 133 حالة.
وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7375 حالة, بعد أن بلغت يوم أمس 5883 حالة.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:21 AM
902 حالة إصابة بالفيروس في ألمانيا.. و3 حالات جديدة في فرنسا
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902 حالة.
وكانت الحصيلة السابقة للمصابين اليوم بلغت 847 شخصًا.
من جانب آخر أوصى وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم بإلغاء أي فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار الفيروس.
كما سجلت فرنسا اليوم ثلاث وفيات مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 19.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولي الصحة العامة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1126 حالة.
فيما أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن عدد وفيات تفشي فيروس كورونا وصل إلى 366 , في أكبر زيادة يومية بـ 133 حالة.
وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7375 حالة, بعد أن بلغت يوم أمس 5883 حالة.
، ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" اليومية في إيطاليا إلى 366 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" اليومية في إيطاليا إلى 366 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.