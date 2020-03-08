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قدم مهاجم النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله اعتذاره لزملائه وللأجهزة الإدارية والفنية قبل بداية الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم الأحد، عما حدث منه قبيل مواجهة فريقه أمام نظيره الفيصلي، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والتي خسرها النصر2 / 3.
وشارك "حمدالله " زملاءه المران استعدادًا لمواجهة الرائد مساء الأربعاء المقبل في الجولة 22 من الدوري.
"حمدالله" يعتذر للنصراويين ويشارك في التدريباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-09
قدم مهاجم النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله اعتذاره لزملائه وللأجهزة الإدارية والفنية قبل بداية الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم الأحد، عما حدث منه قبيل مواجهة فريقه أمام نظيره الفيصلي، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والتي خسرها النصر2 / 3.
وشارك "حمدالله " زملاءه المران استعدادًا لمواجهة الرائد مساء الأربعاء المقبل في الجولة 22 من الدوري.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:10 AM
بعد غيابه المفاجئ أمام الفيصلي
قدم مهاجم النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله اعتذاره لزملائه وللأجهزة الإدارية والفنية قبل بداية الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم الأحد، عما حدث منه قبيل مواجهة فريقه أمام نظيره الفيصلي، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والتي خسرها النصر2 / 3.
وشارك "حمدالله " زملاءه المران استعدادًا لمواجهة الرائد مساء الأربعاء المقبل في الجولة 22 من الدوري.
، "حمدالله" يعتذر للنصراويين ويشارك في التدريبات ،
المصدر : الخليج 365
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