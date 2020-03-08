محمد بن مسعود - الدمام - قلّد اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد مهندس محمد بن سعد الأحمري، مدير شعبة المشاريع في المنطقة الشرقية، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم. وتمنى اللواء أبو مارقة التوفيق للعقيد الأحمري في خدمة دينه ومليكه ووطنه. 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:19 AM Advertisements مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يقلّد "الأحمري" رتبته الجديدة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يقلّد "الأحمري" رتبته الجديدة قلّد اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد مهندس محمد بن سعد الأحمري، مدير شعبة المشاريع في المنطقة الشرقية، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم. وتمنى اللواء أبو مارقة التوفيق للعقيد الأحمري في خدمة دينه ومليكه ووطنه. الكلمات المفتاحية ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يقلّد "الأحمري" رتبته الجديدة ،

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