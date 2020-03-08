محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ‏ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي اعتباراً من يوم غد الاثنين ١٤-٧-١٤٤١هـ وتفعيل الدراسة عن بعد. 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:12 AM ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا Advertisements تعليق الدراسة في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي تعليق الدراسة في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي ‏ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعليق الدراسة في معهد الحرم المكي ومعهد المسجد النبوي اعتباراً من يوم غد الاثنين ١٤-٧-١٤٤١هـ وتفعيل الدراسة عن بعد. الكلمات المفتاحية ، تعليق الدراسة في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي ،

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