، "النقد": استمرار عمل فروع البنوك في القطيف حسب ساعات العمل المعتادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد التنسيق مع "الصحة" والتشديد على أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن العمل في البنوك والمصارف في محافظة القطيف مستمرة حسب ساعات العمل المعتادة، وأن ذلك أتى بعد تنسيق مع وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا في السعودية.

وأفادت بأنه على الجميع أهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وتفصيلاً، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنه إشارة إلى الإعلان الصادر من وزارة الداخلية اليوم الأحد، المتضمن إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في محافظة القطيف مؤقتًا لزيادة الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية، نود إبلاغ العموم بأنه بعد التنسيق مع وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا في السعودية فإن فروع البنوك والمصارف العاملة في محافظة القطيف مستمرة في عملها حسب ساعات العمل المعتادة، مع التشديد على الجميع بأهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.