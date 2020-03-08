، ليست القطيف وحدها.. مدن عالمية أخرى تحت العزل والحظر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرزها ميلانو والبندقية وأقاليم صينية

لا تقف "القطيف" وحدها في مواجهة العزل المؤقت الذي أقرته الحكومة زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال فيروس "كورونا المستجد" بين المواطنين والمقيمين في السعودية، بل يشاركها في ذلك عشرات المدن حول العالم خوفًا من تفشي المرض.

وجاء الإجراء المؤقت وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا إلى أن جميع الحالات الإيجابية المسجلة (الـ11 حالة الحاملة لفيروس"كورونا" الجديد covid19 ) هي من سكان محافظة القطيف؛ وهو ما يستوجب التعامل جغرافيًّا لمنع انتشار الفيروس، وهو أمر معمول به دوليًّا.

مدن أخرى تحت العزل

وتُعد الصين وإيطاليا أكثر الدول معاناة من العزل بعد تفشي الفيروس بصورة كبيرة، الذي أصاب نحو 7000 شخص في إيطاليا، وأدى إلى وفاة 366 شخصًا تقريبًا، وارتفعت الإصابات إلى 80 ألف شخص في الصين بإجمالي 100 ألف مصاب حول العالم.

وأقرت إيطاليا، التي تعد أكثر الدول معاناة مع الفيروس بعد الصين، إجراءات عزل مشددة، شملت نحو 12 منطقة، من بينها منطقة لومباردي التي تضم مدينتَي ميلانو والبندقية أشهر المدن الإيطالية تجاريًّا وسياحيًّا؛ وهو الأمر الذي وضع نحو 16 مليون شخص تحت الطوق العازل الذي أجرته الحكومة الإيطالية. وشمل الحظر الدخول والخروج من تلك المناطق، مع استثناء بعض الحالات وفقًا لما يقتضيه الموقف.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإنه بموجب مرسوم الحظر ستستمر عمليات تسليم البضائع، وستُفتح المطارات ومحطات القطار، لكن يتعين على الأشخاص المسافرين داخل وخارج منطقة الحجر الصحي، أو بين المقاطعات، تقديم وثائق من طبيب أو صاحب عمل، تفيد بأن تحركاتهم ضرورية.

كما ستظل المطاعم والمتاجر داخل منطقة الحجر الصحي مفتوحة، وستعمل الحافلات والقطارات، لكن يجب على الناس البقاء على بُعد متر واحد، كما تم طلب إغلاق المتاحف والنوادي الليلية والصالات الرياضية حتى 3 إبريل نهاية فترة الحظر.

فيما لم يتبيَّن حتى الآن –بحسب موقعBuzzfeed - الإجراء الذي سيتبع مع السياح والأجانب المحاصرين في المنطقة، وكانوا في إيطاليا لقضاء عطلة أو ما شابه.

بينما عزلت الصين (معقل المرض) أكثر من 50 مليون شخص في ووهان وغيرها من المناطق لوقف انتشار الفيروس، كما أغلقت عددًا كبيرًا من المواقع السياحية التي تلقى إقبالاً شديدًا، بما فيها أقسام من سور الصين العظيم الشهير، وأُوقفت حركة النقل بشكل تام.

وبدت الشوارع الصينية مهجورة ومقفرة في ظل التخوُّف المتزايد من الإصابة بالمرض الذي لم يتوصل لعلاج فعّال له حتى الآن.

أشكال أخرى من العزل

في حين اتخذت دول أخرى إجراءات مختلفة؛ فعلقت بيونغ يانغ (كوريا الشمالية) رحلاتها الجوية ورحلات القطارات مع الخارج، ومنعت دخول السياح الأجانب.

وفي العراق أعلنت هيئة المنافذ بدء تنفيذ قرار إغلاق خمسة منافذ برية مع إيران بشكل تام حتى 15 مارس الجاري، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا، فيما تم إغلاق جميع منافذ الدخول إلى مدينة الموصل لمواجهة تفشي الفيروس.

وفي روسيا هددت السلطات بسجن من لا يعزلون أنفسهم في المنزل لمدة أسبوعين بعد زيارة دول تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا، وقد تصل فترة العقوبة إلى خمس سنوات.

Advertisements