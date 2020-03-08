، "حمدالله" يعتذر للنصراويين ويشارك في التدريبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد غيابه المفاجئ أمام الفيصلي

قدم مهاجم النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله اعتذاره لزملائه وللأجهزة الإدارية والفنية قبل بداية الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم الأحد، عما حدث منه قبيل مواجهة فريقه أمام نظيره الفيصلي، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والتي خسرها النصر2 / 3.

وشارك "حمدالله " زملاءه المران استعدادًا لمواجهة الرائد مساء الأربعاء المقبل في الجولة 22 من الدوري.