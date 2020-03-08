، مصورة سعودية تحقق "ذهبية بريطانيا" في التصوير الفوتوغرافي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغربي": "إعلاميون" تفخر بأعضائها وتقدم لهم كل الدعم

نالت المصورة السعودية وعضو جمعية "إعلاميون" أماني القحطاني، الميدالية الذهبية (PAGB) في صالون بريستول الدولي للتصوير الفوتوغرافي النسخة 74 المقامة في إنجلترا، صورة (نساء الهمر) التي التقطت في قبائل وادي أومو السفلي بإثيوبيا.

وحققت صورة (نساء الهمر)، أفضل صورة تقليدية في محور العام الأحادي بين 1963 صورة لـ 504 مشتركين من 60 دولة حول العالم.

وتعد "ذهبية بريطانيا"، الميدالية الأولى التي تنالها القحطاني بعد حصد 10 أوسمة شرفية في المشاركة الخامسة لها في المسابقات الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP، والجمعية الأمريكية للتصوير PSA، والاتحاد المصورين العالمي GPU.

وتشارك المصورة القحطاني عضو جمعية "إعلاميون" في الكثير من رحلات التصوير التي ينظمها المهتمون بذلك النوع من التصوير، إضافة إلى عملها كمتطوعة في مجال التصوير مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية إعلاميون، وجهات أخرى مختلفة.

من جانب آخر، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي، عن فخر واعتزاز الجمعية بالنجاح والتفوق اللذين تحققهما عضو الجمعية نائب مسؤول فريق الميديا المصورة الفوتوغرافية أماني القحطاني، مبينًا أنها تمثل سفيرًا فوق العادة للجمعية والإعلام السعودي، حيث تمثل وطنها تمثيلاً مشرفًا في المحافل الدولية، وتسجل حضورًا مهنيًا متميزًا في مجالها "التصوير الفوتوغرافي".

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون": "تقدم الجمعية الدعم المهني والاستشاري والمعنوي لأعضائها كل بحسب تخصصه، وتساعدهم على التكامل والمبادرات المهنية المشتركة، وهذا جزء أصيل من واجبها تجاه أعضائها والإعلاميين السعوديين عمومًا".

وأوضح "الغربي" أن "إعلاميون" تبادر دومًا وأبدًا إلى تكريم أعضائها والإعلاميين السعوديين عند تحقيقهم منجزات تخدم الوطن، وترفع من شأن المهنة.

المصورة السعودية أماني القحطاني صالون بريستول الدولي للتصوير الفوتوغرافي صورة نساء الهمر قبائل وادي أومو السفلي بإثيوبيا