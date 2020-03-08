بدًءا من الغد.. «التدريب والابتعاث» يُعلِّق برامجه حتى إشعار آخر

أعلن قسم التدريب والابتعاث (بنين)، مساء الأحد، عن تعليق جميع برامجه التدريبية، بدءًا من غد الإثنين، حتى إشعار آخر.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أعلن قسم التدريب والابتعاث(بنين)عن توقف جميع البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية بدءًا من يوم غد الاثنين ١٤٤١/٧/١٤ حتى إشعار آخر. كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ودعا بأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه وأن يديم على وطننا الأمن والإيمان.
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