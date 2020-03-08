تعليق جميع فعاليات جامعة جازان لحين إشعار آخر

‏وجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بتأجيل حفل «تخريج جامعة جازان 15» وكافة الفعاليات لحين إشعار آخر.

وكان من المقرر إقامة تلك الفعاليات مساء غد الاثنين، لكن هذا التوجيه علَّقها في إطار حرص أمير المنطقة على سلامة طلاب الجامعة، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن الجهود الحثيثة لمنع انتشار ودخول فيروس ‫كورونا المستجد.

وكانت جامعة جازان على موعد مساء غد الاثنين باحتفال تخريج أكثر من 9600 طالب وطالبة يمثلون الدفعة الـ15، بالمدرج المفتوح في المدينة الجامعية، برعاية أمير المنطقة.

وتشهد جامعة جازان هذا العام تخريج كوكبة من الطلاب والطالبات يمثلون 26 كلية؛ حيث بلغ عدد الخريجين الإجمالي 9 آلاف و695 طالبًا وطالبة.