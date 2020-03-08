لزوجة وأبناء السجين والمفقود.. شروط حصول الأسرة غير المعولة على معاش الضمان الاجتماعي

حرصًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على وحدة الأسرة في غياب العائل في حالة السجن والفقد؛ وفرت الوزارة إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي لتخدم الأسر غير المعولة؛ وذلك من خلال التسجيل إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على الضمان الاجتماعي.

والأسرة غير المعولة هي التي ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق أو غير ذلك، ولا يوجد لها مصدر دخل كافٍ للعيش، وتشمل «المطلقة مع أبنائها، والأرملة مع أيتامها، والأسرة المهجورة، والأسرة المعلقة، وأسرة الغائب أو المفقود، وأسرة المدمن على المخدرات».

خطوات التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العديد من شروط الاستحقاق التي يجب توافرها في المتقدم من الفئات المستهدفة، للحصول معاش الضمان الاجتماعي؛ حيث يجب على المتقدم التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة لإنشاء ملف خاص متضمن البيانات الشخصية.

ولمتابعة التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية، عليك اختيار قائمة الخدمات الاجتماعية المتعددة، ثم بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتنمية الاجتماعية. وفيما يلي نقدم لك خطوات تنفيذ الحصول على الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

متطلبات التقديم

ووفقًا للائحة الضمان المبينة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يشترط لحصول الأسر غير المعولة على المعاش عدة متطلبات للتقديم، في مقدمتها البيانات الشخصية الواردة بالهوية الوطنية (البطاقة الشخصية)، وتجاوز عمر المتقدمة على الطلب (ثماني عشرة) سنة.

Advertisements

كما اشترطت لائحة ضمان معاش الأسر غير المعولة أن تكون المتقدمة بطلب الحصول على المعاش مقيمة ضمن نطاق خدمات المكتب وإفادة أو تقرير طبي من مستشفى لا تقل عن ثلاثة أشهر ودارسة حالة مقدمة الطلب من خلال الزيارات الميدانية (عن الحاجة لذلك).

خطوات تسجيل الطلب

يقوم طالب الحصول على المعاش بتسجيل الطلب عبر صفحة بيانات الطلب؛ حيث يختار المستفيد المكتب المفضل للمراجعة، ثم تسجيل بيانات العائل في حالة اختيار أي من الحيثيات، ما عدا «أسرة سجين – زوجة سجين» إذا كان المتقدم هو الزوجة، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات الدخل وفي حالة زوجة أو أسرة السجين يقوم المستفيد باختيار اسم السجن، وتاريخ الدخول، ومدة الحكم بالشهر.

وبعد الانتهاء من إدخال هذه البيانات، يتطلب التسجيل إكمال المعلومات الخاصة بالحساب البنكي، وإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي التقرير الطبي وصورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، كما يستلزم التأشير على خانة الموافقة على الشروط، والتعهد بالإقرار بصحة المعلومات والبيانات المقدمة ثم الضغط على تقديم الطلب.

وبعد الضغط على الطلب تصل المتقدم رسالة تأكيد لإتمام التقديم عبر الضغط الخيار «نعم»، لينتقل المتصفح الخاص بالطلب إلى صفحة استطلاع الرأي التي يقيم المستفيد عبرها تجربته مع الخدمة.