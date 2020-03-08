تعليق جميع الفعاليات في جوامع ومساجد المملكة.. اعتبارًا من غد الإثنين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، مساء الأحد، تعليق جميع الفعاليات في جوامع ومساجد المملكة؛ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر.

وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الوزارة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، ومن يرتاد بيوت الله، أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين وحتى إشعار آخر.