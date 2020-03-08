اعتماد صرف 7 ملايين ريال مكافآت لطلبة وطالبات رجال ألمع

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، اليوم الأحد، صرف 7 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، مكافأة شهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة للعام الحالي.

ونوَّه مدير التعليم إبراهيم بن يحيى كدوان، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، معبرًا عن شكره وزير التعليم ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية.

وثمَّن كدوان جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، لافتًا إلى أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم اعتبارًا من يوم غد الاثنين.