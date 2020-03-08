ضمن الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا».. «رئاسة شؤون الحرمين» تُعلِّق برامج الزيارة في مرافقها الخارجية

علّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، المتمثلة في كلٍ من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس «كورونا»؛ حرصًا منها على سلامة الزوار.

واتخذت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم التي تتم على مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

يُذكر أن هذه الجهود الوقائية تأتي ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الساعية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية قاصدي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة على وجه العموم.

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