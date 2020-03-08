إمارة مكة توضح حقيقة وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية بالمنطقة

نفت إمارة منطقة مكة، مساء الأحد، ما تم تداوله عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة.

وقالت، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «لا صحة للتغريدة المتداولة، عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة»، لافتةً إلى أن ما تم تداوله فقرة مجتزأة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم بشأن محافظة القطيف.