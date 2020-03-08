«تقويم التعليم»: تعليق الاختبارات الورقية والمحوسبة حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء الأحد، تعليق جميع الاختبارات الورقية والمحوسبة اعتبارًا من غدٍ الإثنين، حتى إشعار آخر.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت: إشارة إلى تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني، وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا، تُعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في المملكة اعتبارًا من يوم الإثنين ١٤/ ٧/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/٩م، وحتى إشعار آخر.
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